Schuss in Hamburg: Täter weiter auf der Flucht, Polizei sucht Zeugen

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten am Dienstagabend ein 23-Jähriger mit einem anderen noch unbekannten Mann auf dem Gehweg in der Wilstorfer Straße in einen Streit.

In dessen Verlauf schoss der Unbekannte dem 23-Jährigen in den Oberschenkel und flüchtete laut Polizei anschließend in Richtung Winsener Straße.

Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten leisteten vor Ort Erste Hilfe, eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Der Schütze wird wie folgt beschrieben:

circa 30 bis 35 Jahre alt

"südländische Erscheinung"

kurze, schwarze Haare

Vollbart

Die Mordkommission hat die Ermittlungen am Tatort übernommen und prüfe nun unter anderem, ob zwischen den Männern eine Vorbeziehung bestand.