Streit in Shisha-Bar eskaliert: Dartpfeil in Hals gerammt

Hamburg – Ein Mann ist am Mittwoch bei einer Auseinandersetzung in Hamburg -Bergedorf verletzt worden.

Polizei und Feuerwehr sind an der Shisha-Bar im Einsatz. © Lars Ebner

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, ging der Notruf gegen 5.38 Uhr ein.

Demnach waren zwei Gruppen mit mehreren Personen in einer Shisha-Bar in der Wentdorfert Straße in Streit geraten.

"Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen verletzten Mann in einem Fahrzeug vor", so der Polizeisprecher.

Der Verletzte hatte eine Stichverletzung am Hals erlitten, vermutlich durch einen Dartpfeil. Er kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.