Teenager läuft mit Waffe herum: Spezialkräfte stürmen Wohnung

Hamburg - Großeinsatz in Hamburg ! Am Mittwochabend haben schwer bewaffnete Spezialkräfte auf der Suche nach einem Teenager ein Wohnhaus im Süden der Hansestadt gestürmt. Fündig wurden sie nicht.

Spezialkräfte der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) waren am Mittwochabend an einem Hamburger Hochhaus im Einsatz. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, nahm der Einsatz an einer Schule in der Krieterstraße in Wilhelmsburg seinen Anfang.

Dort gerieten ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger in einen Streit, in dessen Verlauf der Jüngere der beiden eine Schusswaffe gezückt und gedroht haben soll, diese einzusetzen, wenn sein Kontrahent ihn provozieren sollte.

Der Ältere vertraute sich später einer Lehrerin an, woraufhin diese die Polizei alarmierte. Gegen 18 Uhr rückten die Beamten gemeinsam mit der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) an der Anschrift des 14-Jährigen am Karl-Arnold-Ring an.

Die Spezialkräfte stürmten eine Wohnung in dem Hochhaus, konnten den 14-Jährigen allerdings nicht antreffen. Auch eine etwaige Waffe wurde nicht gefunden.