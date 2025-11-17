Mann auf offener Straße angeschossen: Maskierter Täter auf der Flucht
Hamburg - Am späten Sonntagabend wurde in Hamburg-Eidelstedt ein 24-jähriger Mann schwer verletzt. Er wurde angeschossen. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.
Zunächst hatte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Abend gegenüber TAG24 lediglich bestätigt, dass seit 21 Uhr in der Oliver-Lißy-Straße ein Einsatz wegen eines Körperverletzungsdelikts laufe.
Am Vormittag gaben die Beamten Details bekannt. Demnach saß der 24-Jährige im Auto, als ein Mann unvermittelt an ihn herantrat und mindestens einen Schuss auf ihn abgab! Anschließend flüchtete die maskierte Person vermutlich in Richtung der Straße Wietersheim bzw. der angrenzenden Autobahnbrücke.
Das Opfer wiederum schleppte sich in ein angrenzendes Wohnhaus und machte Anwohner auf sich aufmerksam. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst kam der 24-Jährige in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.
Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen des Mannes.
Polizei gibt Beschreibung des Täters heraus und hofft auf Hinweise
Die Polizei leitete währenddessen eine großangelegte Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Trotz des Einsatzes von mehr als 25 Streifenwagen, einem Hubschrauber, einer Drohne sowie Diensthunden verlief diese ohne Erfolg.
Bei der Suche nach dem Mann hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Am Montag veröffentlichten sie dafür auch eine Beschreibung des Flüchtigen:
- etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß
- schlanke Statur
- dunkel gekleidet
Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Dienststelle melden. Die Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft dauern an.
Erstmeldung: 16. November, 22.22 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 17. November, 11.57 Uhr
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig