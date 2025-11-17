Mann auf offener Straße angeschossen: Maskierter Täter auf der Flucht

Hamburg - Am späten Sonntagabend wurde in Hamburg -Eidelstedt ein 24-jähriger Mann schwer verletzt. Er wurde angeschossen. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

In der Oliver-Lißy-Straße in Hamburg-Eidelstedt fiel am Sonntagabend mindestens ein Schuss. Ein 24-Jährige wurde schwer verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Zunächst hatte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Abend gegenüber TAG24 lediglich bestätigt, dass seit 21 Uhr in der Oliver-Lißy-Straße ein Einsatz wegen eines Körperverletzungsdelikts laufe.

Am Vormittag gaben die Beamten Details bekannt. Demnach saß der 24-Jährige im Auto, als ein Mann unvermittelt an ihn herantrat und mindestens einen Schuss auf ihn abgab! Anschließend flüchtete die maskierte Person vermutlich in Richtung der Straße Wietersheim bzw. der angrenzenden Autobahnbrücke.

Das Opfer wiederum schleppte sich in ein angrenzendes Wohnhaus und machte Anwohner auf sich aufmerksam. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst kam der 24-Jährige in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen des Mannes.