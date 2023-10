02.10.2023 06:44 876 Tödliches Drama in Hamburg! Mann vor Shisha-Bar erschossen

In Hamburg wurde am Sonntagabend ein Mann vor einer Shisha-Bar mit mehreren Schüssen getötet. Der Sachverhalt sei jedoch "dubios", so die Polizei.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - In Hamburg wurde am Sonntagabend ein Mann vor einer Shisha-Bar mit mehreren Schüssen getötet. Vor einer Shisha-Bar im Stadtteil Poppenbüttel kam es zu den tödlichen Schüssen. © News5 Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, lag der Tatort an der Saseler Chaussee. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr. Der Sachverhalt sei jedoch "dubios", hieß es. Zunächst soll es vor der "Chérie Bar" im Stadtteil Sasel zu Streitigkeiten gekommen sein: Anwohner berichteten anschließend von mehreren Schüssen. Nach ersten Erkenntnissen wurde auf den Mann geschossen, als dieser aus der Bar nach draußen trat. Ersthelfer und die alarmierten Rettungskräfte versuchten, das Opfer zu reanimieren – vergeblich. Der Mann verstarb noch vor Ort. Hamburg Crime 63-Jährige in ihrer Wohnung getötet: Haftbefehl gegen Sohn (39) erlassen Unweit des Tatorts konnte die Polizei ein verdächtiges Fahrzeug an einer Kreuzung stoppen. Mehrere Tatverdächtige aus dem Auto wurden festgesetzt. Um Spuren zu sichern, wurden die Hände der Männer in Papier-Tüten verpackt. Wie viele Tatverdächtige festgenommen wurden, ob eine Tatwaffe gefunden wurde sowie weitere Hintergründe, waren am Montagmorgen allerdings noch unklar. Die Polizei nahm mehrere Männer an einer Kreuzung fest. © News5 Die Mordkommission nahm noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen auf. Mit einem 3D-Scanner wurden Aufnahmen des Tatorts gemacht. Erstmeldung: 2. Oktober, 6:44 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 7.35 Uhr.

Titelfoto: News5