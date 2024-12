Mutter mit Harpune ermordet? 19-Jähriger wählte selbst den Notruf

Hamburg - Im Hamburger Stadtteil Bramfeld hat sich am Sonntag ein schreckliches Familiendrama ereignet. Ein 19-Jähriger steht im dringenden Verdacht, seine Mutter getötet zu haben.

Die Polizei rückte am Sonntag in die Straße Lohkoppel in Hamburg-Bramfeld aus. © NEWS5 / René Schröder

Ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums in Hamburg bestätigte gegenüber TAG24, dass es in der Nacht einen entsprechenden Vorfall gegeben habe.

Nach den ersten Erkenntnissen hatte sich der 19-Jährige gegen 3 Uhr selbst bei der Polizei gemeldet und von seiner Tat berichtet.

Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an. In der genannten Wohnung in der Straße Lohkoppel fanden sie schließlich die tote 50-jährige Mutter des Anrufers.

"Die Frau wies mehrere Spuren scharfer Gewalt an Oberkörper und Hals auf", so die Polizei. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll es sich bei der Tatwaffe um eine Harpune gehandelt haben.

Der stark alkoholisierte 19-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von weiteren Familienangehörigen.