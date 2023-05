Überfall in Blankenese: Wer erkennt die gesuchten Täter?

Der zweite Täter - aufgenommen mit der Überwachungskamera des Kiosks. © Polizei Hamburg

Am 14. November vergangenen Jahres überfielen zwei männliche Täter einen Kiosk in der Blankeneser Bahnhofstraße in Hamburg-Blankenese. Bei dem Überfall erbeuteten die beiden mutmaßlichen Jugendlichen unter vorgehaltenem Messer einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld und Zigaretten, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Da die beiden Täter bisher nicht identifiziert werden konnten, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung durch eine Richterin am Landgericht erlassen.