Versuchter Totschlag: Mann soll auf Bekannten eingestochen haben

Hamburg - Gegen einen 32 Jahre alten Mann, der in Hamburg-Langenhorn einen Bekannten mit Messerstichen verletzt haben soll, ist Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen worden.

Nach der Attacke ermittelt die Polizei. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich der Mann und seine Mutter am Freitag in ihrer gemeinsamen Wohnung zusammen mit dem Bekannten aufgehalten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Aus bislang nicht geklärter Ursache gerieten der betrunkene Sohn und seine Mutter demnach in einen Streit.

Als der 49 Jahre alte Bekannte des Mannes eingriff, um eine Eskalation zu vermeiden, versuchte der 32-Jährige den Angaben zufolge mit Messern auf ihn einzuwirken.