Wie sicher ist Taxifahren wirklich? Eine Polizeikontrolle liefert Erkenntnisse

42 Polizistinnen und Polizisten kontrollierten am Freitag insgesamt 126 Taxis in ganz Hamburg. © Blaulicht-News

126 Taxis wurden vergangenen Freitag offiziell kontrolliert. Das teilten die Beamten am heutigen Montag mit.

Unter Führung der Verkehrsdirektion Innenstadt/West habe man zwischen 14 und 20.30 Uhr mit insgesamt 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei Hamburg an verschiedenen Taxiposten in der Innenstadt und am Flughafen sowie mittels mobilen Kontrollen die meist beigen Autos aus dem Verkehr gezogen.

Die Frage: Gibt es Verstöße hinsichtlich der vorgegebenen Pflichten als Taxifahrer sowie der Fahrgastrechte des Kunden?

Die einfache Antwort: Ja. Laut Angaben der Polizei wurden mindestens 28 Wagen wegen geringfügiger Verstöße angehalten. Darunter Unsauberkeit des Taxis oder fehlende Unternehmensschilder an der Außenseite des Fahrzeugs.

Doch auch größere Vergehen konnten zum Verdruss der Beamten festgestellt werden.