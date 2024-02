29.02.2024 11:25 Zwei Männer brechen in Getränkemarkt ein, aber weit kommen sie nicht

In Hamburg wurden am Mittwochabend zwei Männer festgenommen, die zuvor in einen Getränkemarkt eingebrochen waren.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Fahndungserfolg: Am gestrigen Mittwochabend wurden zwei Männer unmittelbar nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Hamburg gefasst. In Hamburg wurden am Mittwochabend zwei Männer festgenommen, die zuvor in einen Getränkemarkt eingebrochen waren. © Blaulicht-News.de Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte, ereignete sich der Einbruch gegen 21.30 Uhr in der Sierichstraße. Demnach entwendeten die beiden Männer, ein 27-Jähriger sowie ein 34-Jähriger, mehrere Getränkekisten mit Pfandflaschen. Die kurz darauf alarmierte Polizei konnte die beiden Diebe im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung lokalisieren und festnehmen. Laut dem Sprecher sitzen die beiden Männer gegenwärtig in U-Haft. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Blaulicht-News.de