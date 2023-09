Unmengen Zwiebeln, Kartoffeln und Melonen illegal auf Feld entladen: Wer war's?

Entsorgte Zwiebeln in großen Mengen. © Polizeidirektion Ratzeburg

Wie die Polizei am heutigen Donnerstagmorgen mitteilte, hatte ein Hinweisgeber die Lebensmittelentsorgung am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr im Ahrensburger Weg, auf einem Verbindungsweg zwischen Brauner Hirsch und der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld, in Ahrensburg gemeldet.

Die Beamten stellten auf neun Feldzufahrten insgesamt etwa 900 Säcke Kartoffeln, eine Vielzahl von Zwiebeln und Melonen fest. Die Kartoffeln sind in 10-Kilo-Säcken verpackt. Die Verpackung ist mit dem Namen eines spanischen Erzeugers bedruckt.

Aufgrund der Mengen der Lebensmittel geht die Polizei davon aus, dass das Gemüse in einem größeren Fahrzeug, zum Beispiel einem Transporter, geladen war.

Da es sich um einen Fall von unzulässiger Lebensmittelentsorgung im größeren Stil handelt, ermitteln die Beamten des Ermittlungsdienstes für Umwelt- und Verbraucherschutz beim Polizei-, Autobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe.

"Nach bisheriger Einschätzung stuft die Polizei die Ablagerungen als Ordnungswidrigkeiten nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ein", meldete die Polizei. Es können Bußgelder im hohen dreistelligen oder vierstelligen Bereich drohen.