Dreimal pro Woche: Neue Direktverbindung ab Hamburg in beliebte Metropole
Von Christian Risch
Hamburg - Vom 20. März 2026 an bietet das niederländische Bahnunternehmen GoVolta eine neue direkte Zugverbindung zwischen Hamburg und Amsterdam an.
Die Züge sollen zunächst dreimal pro Woche in beiden Richtungen verkehren - jeweils montags, mittwochs und freitags, kündigt GoVolta an. Damit wolle man eine preiswerte Alternative zum Flugzeug und Auto anbieten.
Zwischenhalte sind jeweils Bremen, Bad Bentheim, Hengelo, Deventer und Amersfoort. Eine Fahrt dauert jeweils sechs Stunden. Von Ende September an ist eine tägliche Verbindung geplant.
GoVolta mit Hauptsitz in Breda (Niederlande) ist nach eigenen Angaben ein neues privates Bahnunternehmen mit einem Kernteam von 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das internationale Städteverbindungen anbieten will.
Den Anfang machen die Verbindungen zwischen Amsterdam und Berlin sowie Amsterdam und Hamburg.
Weitere Direktverbindungen nach Amsterdam in Prüfung
"Unser Ansatz ist simpel: günstige Tickets und immer ein garantierter Sitzplatz", sagt Mitgründer Maarten Bastian. Fahrgäste könnten zwei verschiedene Klassen wählen. Jeder Zug bestehe aus elf Wagen mit insgesamt rund 820 Sitzplätzen, inklusive einem Loungewagen mit Essen und Getränken. Zwei Handgepäckstücke seien im Preis inbegriffen, weitere Koffer müssten hinzugebucht werden.
Die Verbindung Amsterdam-Berlin mit Zwischenhalten in Amersfoort, Deventer, Hengelo, Bad Bentheim, Osnabrück und Hannover startet am 19. März in Berlin.
In den kommenden Jahren prüfe GoVolta, ob es weitere Direktverbindungen von Amsterdam nach Frankfurt, München, Basel, Brügge und Kopenhagen einrichtet.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa