Dreimal pro Woche: Neue Direktverbindung ab Hamburg in beliebte Metropole

Hamburg - Vom 20. März 2026 an bietet das niederländische Bahnunternehmen GoVolta eine neue direkte Zugverbindung zwischen Hamburg und Amsterdam an.

Eine neue Direktverbindung soll Bahnfahrenden eine schnelle Reise von Hamburg nach Amsterdam ermöglichen. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Die Züge sollen zunächst dreimal pro Woche in beiden Richtungen verkehren - jeweils montags, mittwochs und freitags, kündigt GoVolta an. Damit wolle man eine preiswerte Alternative zum Flugzeug und Auto anbieten.

Zwischenhalte sind jeweils Bremen, Bad Bentheim, Hengelo, Deventer und Amersfoort. Eine Fahrt dauert jeweils sechs Stunden. Von Ende September an ist eine tägliche Verbindung geplant.

GoVolta mit Hauptsitz in Breda (Niederlande) ist nach eigenen Angaben ein neues privates Bahnunternehmen mit einem Kernteam von 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das internationale Städteverbindungen anbieten will.

Den Anfang machen die Verbindungen zwischen Amsterdam und Berlin sowie Amsterdam und Hamburg.