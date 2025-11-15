Nach NABU-Kritik: Christmas Garden eröffnet dritte Saison mit neuem Rundweg

Hamburg - Bei Hamburger Schietwetter ist der " Christmas Garden Hamburg " am Freitagabend in seine dritte Saison gestartet. Wie bereits in den zwei vergangenen Jahren führt ein rund zwei Kilometer langer Rundweg durch den von über 30 Lichtinstallationen beleuchteten Loki-Schmidt-Garten in Klein Flottbek. Diesmal verläuft die Route jedoch ein wenig anders. TAG24 war bei der offiziellen Eröffnung dabei.

Mit einem symbolischen Schlag auf den Buzzer eröffneten am Freitagabend Prof. Dr. Dominik Begerow (v.l.n.r.), Michael Matthiessen, Anne Krischok (Gesellschaft der Freunde des Botanischen Gartens) und Lutz Grotehöfer (Geschäftsführer Christmas Garden Deutschland GmbH) die dritte Auflage des Licht-Events in Hamburg. © public address / Stefan Hoyer

"Länger ist er nicht – nur anders angelegt. Bereiche, die wir früher rechts passiert haben, werden nun links umrundet", so Prof. Dr. Dominik Begerow, Direktor des Botanischen Gartens, im TAG24-Gespräch.

Grund dafür seien zum einen notwendige Baumschnittarbeiten, zum anderen aber auch die NABU-Kritik hinsichtlich negativer Auswirkungen auf die Tierwelt. Diese hatte schon die Eröffnungen der vergangenen beiden Saisons begleitet.

"Wir gehen mit solchen Rückmeldungen sehr sorgfältig um", betont der Professor. "Wir versuchen bestimmte Zonen bewusster zu beruhigen. Einen Abschnitt haben wir ganz ausgespart, damit vor allem die sensibleren Buschbereiche mehr Ruhe bekommen."

Weniger Licht und Lärm (beim Aufbau und während der Öffnungszeiten), ruhigere Randbereiche sowie frühere Schließzeiten und mehr Nachhaltigkeit im Gastronomie-Angebot sollen den Christmas Garden insgesamt verträglicher machen.

Begerow sieht die Lichtinstallationen dennoch als Bereicherung für den Loki-Schmidt-Garten an, da dieser so auch in der Winterzeit seine Pracht zeigen könne. "Der Garten ist sehr groß und in diesem Jahr besonders schön illuminiert. Viel mehr als in den letzten Jahren erkennt man den Garten als solchen – etwa die Bäume, wie schön sie gewachsen sind."

Ein Besuch lohne sich selbst im Regen, denn "hier wird man in eine märchenhafte Welt entführt". Nach einem anstrengenden Jahr läute der Christmas Garden eine besinnlichere Phase ein, und der durch moderne, entspannende Musik verstärkte Entschleunigungs-Effekt hebe das Erlebnis deutlich von klassischen Weihnachtsmärkten ab.