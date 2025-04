"Einer der letzten großen Volksschauspieler": Horst Arenthold gestorben

"Noch nie habe ich einen Schauspieler kennengelernt, noch dazu einen Komiker, der so wenig im Mittelpunkt stehen wollte wie Du: bescheiden, aufmerksam und zugewandt, immer eher zuhörend als Reden schwingend, so warst Du."

In der Spielzeit 1998/99 stand Arenthold zum ersten Mal im Ohnsorg-Theater auf der Bühne. Es folgten bedeutende Rollen wie der Zauberkünstler Kiepert in "De blaue Engel", Hein Dickback in "Stratenmusik" und Zettel in "En Sommernachtsdroom", der Dorfrichter Adam in "Dat Schörengericht" und Ewald Brummer zusammen mit Heidi Mahler in "Tratsch op de Trepp".