Tosender Applaus für 14 Schüler: Ida Ehre zurück auf der Bühne

Hamburg - Am Mittwoch feierte das neue Stück von Regisseurin Nicole Heinrich in den Hamburger Kammerspielen Premiere. Über 400 Zuschauer feierten die 14 Schüler des Theaterkurses der Ida-Ehre-Schule. Auch TAG24 war bei der Uraufführung dabei.

Die Bühnenbilder bauten die Schüler zwischen den Szenen selbst um. © Rey Hernández

Die meisten werden die Nervosität, die positive Aufregung nachempfinden können, die man als Schüler verspürt, wenn der Vorhang noch zu ist, das gespannte Raunen zahlreicher Zuschauer hinter die Kulissen dringt.

Die wenigsten wiederum können sich an die Angst vor Verfolgung, Deportation, vor dem Tod erinnern, die so viele Menschen vor nunmehr über 80 Jahren verspüren mussten.

14 Schüler der Ida-Ehre-Schule in Hamburg-Eimsbüttel haben sich in den vergangenen Monaten in diese Situation hineinversetzt und entführten die Zuschauer in den Hamburger Kammerspielen in die düstere deutsche Vergangenheit.

Zum 125. Geburtstag der österreichisch-deutschen Schauspielerin Ida Ehre (1900-1989) schrieb Regisseurin Nicole Heinrich ein Stück über die junge Ida, die Mutter und Schwester im KZ verlor, daran aber nicht zerbrach und als Theaterikone ein leuchtendes Beispiel für Stärke wurde.

Was am Mittwoch schließlich auf die Bühne gebracht wurde, berührte, sorgte für Heiterkeit, Szenenapplaus und nach rund einer Stunde für Ovationen, die gar nicht enden wollten.