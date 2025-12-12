Einsatz an Hamburger Schule! Drei Kinder durch Böller verletzt

Hamburg - Schock auf einem Hamburger Schulgelände! In Stadtteilschule Niendorf in der Paul-Sorge-Straße explodierte am Freitagmittag plötzlich ein Böller.

An einer Hamburger Schule zündete ein 14-Jähriger einen Böller. Drei Kinder wurden dadurch leicht verletzt. © NEWS5 / Kevin Kobus

Gegen 11.45 Uhr ging der Notruf ein, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Zwei 14-Jährige und ein 11-jähriges Kind sollen sich dabei auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Einer der 14-Jährigen habe einen Böller gezündet, wodurch alle drei Kinder leicht verletzt wurden.

Zwei der Kinder sind mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden, so der Sprecher weiter.