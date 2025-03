18.03.2025 21:52 Einsatz in Hamburg: Auto fängt während der Fahrt plötzlich Feuer

In Hamburg-Jenfeld ist am Dienstagabend ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt.

Von Luisa Buck

Die Hamburger Feuerwehr rückte an, um das Fahrzeug am Schiffbeker Weg abzulöschen. © Lenthe-Medien Nach ersten Informationen soll der Wagen gegen 20.10 Uhr während der Fahrt im Schiffbeker Weg unvermittelt zu brennen begonnen haben. Der Fahrer habe sich selbst aus dem Auto retten können. Verletzte gab es demnach nicht. Die ersten Löschversuche des Mannes blieben jedoch erfolglos, sodass die Feuerwehr anrücken musste. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch umstehende Fahrzeuge leicht beschädigt. "Wir gehen aktuell von

einem technischen Defekt aus", so ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Dienstagabend. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Lenthe-Medien