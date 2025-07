Kurioser Fund bei Alster-Aufräumaktion: "Das hatten wir noch nie"

Hamburg - Zum 15. Mal fand vergangenen Samstag die alljährliche Aufräumaktion "Sauberer Journalismus" auf und in der Alster statt. TAG24 war dieses Jahr zum zweiten Mal im wahrsten Sinne des Wortes mit an Bord. Mit Taucherausrüstungen ausgestattet suchte eine Freiwilligengruppe aus Medienvertretern und Mitarbeitenden des Hamburger Schwanenwesens nach Schrott und Müll, der achtlos ins Wasser geworfen wurde.

Alles in Kürze

Auf die Badewanne (liegt hier auf dem Steg) folgte direkt ein Roter Mülleimer. Frank Bründel im Wasser. © Tag24/Madita Eggers

Direkt der erste Fund war ein Novum in der Geschichte der traditionsreichen Aktion: eine Badewanne.

"Das hatten wir noch nie", so Reporter Frank Bründel, der zusammen mit Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß (58) die Aktion vor 15 Jahren für Medienvertreter und Ehrenamtliche ins Leben gerufen hat.

Nieß zeigte sich hingegen gegenüber TAG24 wenig überrascht über den Fund: "Inzwischen holen wir wirklich alles aus den Gewässern!" Sein "Highlight" sei immer noch ein Krankenhausbett.

"Das ist schon wirklich sehr, sehr ausgeprägt geworden, was die Menschen inzwischen alles so in die Gewässer reinschmeißen." Zu Beginn der Aktion seien es hauptsächlich Flaschen und mal ein Fahrrad gewesen.

"Heute ist es auch alles Mögliche an technischen Geräten, Sachen, die irgendwo an den Straßen herumstehen und an Baustellen gefunden werden." Passend zu dieser Beobachtung zogen die Taucher kurz darauf gleich zwei Halteverbotsschilder aus dem Wasser.