Rekord bei Sommerfest für Obdachlose, doch es fehlt an Spenden

Hamburg - Ein untypisches Bild an einem Sonntag: Vor dem Rewe Center in Hamburg-Altona bildete sich bereits gegen Mittag eine lange Schlange vom Eingang bis hin zur Straße. Ein neuer Rekord, wie Sven Flohr gegenüber TAG24 betonte. Als Vorstand des "Friends Cup Fördervereins" organisiert er zusammen mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern seit vielen Jahren die große Obdachlosen-Weihachtsfeier "Mehr als eine warme Mahlzeit" in der Fischauktionshalle – und seit vier Jahren auch ein "Sommer Barbecue" für die Bedürftigen der Hansestadt.