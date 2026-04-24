"Elphi" umstrittener als Trumps vergoldetes Ballhaus

Hamburg - Die Hamburger Elbphilharmonie ist in einem Ranking der "New York Times" zu den umstrittensten Gebäuden der Welt auf Platz 8 gelandet – noch vor dem von US-Präsident Donald Trump geplanten vergoldeten Ballhaus im Weißen Haus.

Die Hamburger Elbphilharmonie in der Hafencity. © Christian Charisius/dpa

Die "Elphi" ist im Gegensatz dazu allerdings aufgrund eines durchaus positiven Effektes auf dieser Liste gelandet. Das weltweit bekannte Konzerthaus an der Elbe zeige, wie sich die öffentliche Wahrnehmung komplett ändern könne, sagte die japanische Architektin Toshiko Mori.

Sie hat – wie auch der amerikanische Architekt Daniel Libeskind – für die Zeitung die ihrer Meinung nach kontroversesten Gebäude der Welt herausgesucht. Der Text erschien am 17. April im "t-Magazine" der "New York Times".



Darin begründet Mori ihre Entscheidung für die "Elphi" wie folgt: Sie spiegele wider, "wie Kontroversen mit der Zeit an Bedeutung verlieren", sagte Mori dazu und mit Blick auf heftigen Debatten während der fast zehnjährigen Bauzeit.

Ursprünglich sollte das Konzerthaus 2010 fertiggestellt werden, es wurde 2017. Zudem hatten sich die Kosten von anfangs geplanten 77 Millionen Euro zunächst auf gut 241 Millionen bei Vertragsvergabe erhöht und waren am Ende auf etwa 789 Millionen Euro gestiegen.