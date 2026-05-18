A23 Richtung Norden über Pfingsten dicht: So kommen Pendler und Urlauber trotzdem ans Ziel

Hamburg/Pinneberg - Die A23 Hamburg -Heide wird über Pfingsten in Richtung Norden für vier Tage voll gesperrt.

Pendler und Anlieger im nordwestlichen Umland von Hamburg müssen sich über Pfingsten auf eine schwierige Verkehrslage einstellen. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Sperrung der Richtungsfahrbahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Pinneberg-Süd beginnt am Donnerstagabend um 19 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Sie soll am Pfingstmontag um 20 Uhr enden.

Die Auffahrten Halstenbek/Krupunder und Halstenbek-Rellingen in Richtung Heide sind bereits seit Anfang vergangener Woche gesperrt und sollen ebenfalls am Pfingstmontag wieder freigegeben werden.

Als Umleitung empfiehlt die Autobahn GmbH die B4 / Holsteiner Chaussee bis Hamburg-Schnelsen und von dort die Pinneberger Straße nach Rellingen und weiter zur A23-Auffahrt Pinneberg-Mitte.

Als großräumige Ausweichstrecke gilt die B430, die die A7-Anschlussstelle Neumünster-Mitte mit der A23-Auffahrt Schenefeld nördlich von Itzehoe verbindet.

Auch die B431 ab der A7-Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen wird als Alternativroute nach Wedel, Pinneberg und Halstenbek genannt.