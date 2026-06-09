Nach nur zwei Monaten: Zugverbindung zwischen Hamburg und Amsterdam eingestellt
Von Christiane Bosch
Hamburg/Amsterdam - Nach gerade einmal gut zwei Monaten hat die niederländische Eisenbahngesellschaft Govolta die Direktverbindung von Hamburg nach Amsterdam wieder eingestellt - und fährt stattdessen künftig fast täglich nach Berlin.
Bereits seit Ende Mai sind keine Govolta-Züge mehr zwischen Amsterdam und Hamburg unterwegs, wie das Unternehmen mitteilte. Auch Bremen wird nicht mehr angefahren.
Die so freigewordenen Züge sollen künftig auch zwischen Berlin und Amsterdam fahren - diese Strecke wird ebenfalls seit März angeboten und sei stark nachgefragt.
Von Juli an sollen die Züge täglich außer dienstags zwischen Berlin-Spandau und Amsterdam fahren. Von Dezember an ist eine tägliche Frequenz geplant.
Es sind weitere Halte in Braunschweig und Magdeburg geplant. Außerdem halten die Züge in Hannover, Osnabrück und Bad Bentheim.
Ursprünglich hatte Govolta im März noch geplant, die Strecke "Hamburg -Bremen - Bad Bentheim - Hengelo - Deventer - Amersfoort - Amsterdam" ab dem Sommer täglich zu bedienen.
Titelfoto: Fotomontage: Benjamin Haller/dpa, Jerry Lampen/dpa