Erneuter Streik am Hamburger Flughafen: Diese Bereiche sind betroffen

Hamburg - Erneuter Streik am Hamburger Flughafen: ver.di hat die rund 180 Beschäftigten der Real Estate Maintenance GmbH (RMH) zum Warnstreik aufgerufen. Seit Beginn der Frühschicht am Dienstag bis einschließlich Ende der Nachtschicht am Mittwoch (14. Mai) stehen die Arbeiten in der Instandhaltung still.