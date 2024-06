13.06.2024 12:00 28 Personen verletzt! Großeinsatz an Hamburger Stadtteilschule

An einer Stadtteilschule in Hamburg-Mümmelmannsberg hat ein Jugendlicher Pfefferspray in einem Kunstraum versprüht. 28 Personen litten unter Atemprobleme.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz für die Rettungskräfte! An einer Stadtteilschule in Hamburg-Mümmelmannsberg ist am Donnerstagvormittag Pfefferspray versprüht worden. Insgesamt 28 Personen wurden dadurch verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte rückten zu der Stadtteilschule in Mümmelmannsberg aus. © Blaulicht-News.de Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte ein Jugendlicher vor einer Unterrichtsstunde, gegen 10.36 Uhr, im Kunstraum wahllos Pfefferspray versprüht. Als die ahnungslosen Schüler und Lehrkräfte den Raum betraten, klagten sie schnell über Atemprobleme. Insgesamt wurden 26 Kinder und zwei Lehrer leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Zur Sicherheit blieben noch drei Einsatzwagen vor Ort. Der Raum wurde anschließend belüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

