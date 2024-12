Adventskranz löst Brand aus: Mehrere Verletzte in Seniorenheim

Hamburg - Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Hamburg sind fünf Menschen verletzt worden.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Christoph Seemann / Hamburg News

Unter den Verletzten ist eine Bewohnerin, die mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde, wie ein Sprecher der Polizei sagte.



Ein Adventskranz soll das Feuer am Morgen gegen 9.30 Uhr in der Isfeldstraße ausgelöst haben. Mitarbeiter der Einrichtung in Altona löschten den brennenden Kranz.