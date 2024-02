05.02.2024 11:27 Alarm am DESY: Feuerwehr rückt mit Spezialisten an

Am Montagvormittag gab es einen Feuerwehreinsatz am DESY in Hamburg-Bahrenfeld, weil Kühlmittel aus einer defekten Leitung austrat.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Schreckmoment am DESY in Hamburg-Bahrenfeld: Am Montag gab es dort einen Feueralarm. Die Feuerwehr konnte die Ursache des Alarms bei DESY schnell finden. © HamburgNews Gegen 8.21 Uhr begann der Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher zu TAG24. Eine automatische Brandmeldeanlage des Deutschen Elektronen-Synchrotrons (DESY) hatte Alarm ausgelöst. Großeinsatz für die Feuerwehr, denn auf dem Gelände der Forschungseinrichtung befinden sich auch Gefahrgüter. Vorsorglich waren daher die Einheiten zur Dekontamination und der Technik- und Umweltschutzwache vor Ort. Doch schnell gab es Entwarnung. Aus einer defekten Kühlmittelleitung war Gas ausgeströmt und hatte einen Raum vernebelt. Die Feuerwehrleute drehten die Kühlmittelzufuhr ab und belüfteten den Raum. Es gab keine Verletzten.

