Auto brennt auf Hauptverkehrsstraße: Mehrere Wagen fangen Feuer

Hamburg - Mit dem Schrecken davongekommen: Am Mittwochnachmittag geriet plötzlich ein Auto in Hamburg in Brand.

Das Feuer des brennenden Autos ging auf zwei weitere Wagen über. © NEWS5 / Sebastian Peters

Gegen 15.04 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der Kreuzung Nordkanalstraße/Ecke Hammerbrookstraße gerufen, teilte eine Pressesprecherin der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mit.

Der Mann bemerkte während der Fahrt einen technischen Defekt am Wagen und parkte das Auto am Straßenrand.

Anschließend konnte er das Fahrzeug selbstständig verlassen, so die Polizei. Kurz darauf geriet der Wagen in Brand und brannte vollständig aus. Zudem fingen zwei weitere Autos Feuer, die in der Nähe des Autos standen.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.

Die Kreuzung Nordkanalstraße/Ecke Hammerbrookstraße war am Nachmittag für ungefähr eine Stunde gesperrt. Gegen 16 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.