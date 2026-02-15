Feuer in Gartenhütte: Rettern kommt schwer verletzter Mann entgegen
Hamburg - In Hamburg-Lohbrügge ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einer Gartenhütte ausgebrochen. Ein Mann (80) wurde dabei schwer verletzt.
Gegen 8.50 Uhr sei die Meldung über eine Rauchentwicklung im Heckkatenweg eingegangen, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe eine Gartenlaube hinter einem Einfamilienhaus bereits in vollem Ausmaß gebrannt.
Ein 80-jähriger Anwohner, der den Rettern laut einem Reporter vor Ort schon entgegenkam, zog sich bei eigenen Löschversuchen schwere Verletzungen zu.
Der Mann kam mit schweren Verbrennungen in das Klinikum Boberg.
Derzeit laufen noch die Nachlöscharbeiten. Rund 25 Kräfte waren laut Feuerwehrsprecher im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
