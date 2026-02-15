Feuer in Gartenhütte: Rettern kommt schwer verletzter Mann entgegen

In Hamburg-Lohbrügge ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einer Gartenhütte ausgebrochen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Von Tobias Bruns

Hamburg - In Hamburg-Lohbrügge ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einer Gartenhütte ausgebrochen. Ein Mann (80) wurde dabei schwer verletzt.

25 Kräfte wahren in Hamburg-Lohbrügge im Einsatz.
25 Kräfte wahren in Hamburg-Lohbrügge im Einsatz.  © HamburgNews Christoph Seemann

Gegen 8.50 Uhr sei die Meldung über eine Rauchentwicklung im Heckkatenweg eingegangen, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe eine Gartenlaube hinter einem Einfamilienhaus bereits in vollem Ausmaß gebrannt.

Ein 80-jähriger Anwohner, der den Rettern laut einem Reporter vor Ort schon entgegenkam, zog sich bei eigenen Löschversuchen schwere Verletzungen zu.

Hamburg: Schlimmer Unfall im Einsatz: Feuerwehrmann stürzt in kochend heißes Wasser
Hamburg Feuerwehreinsatz Schlimmer Unfall im Einsatz: Feuerwehrmann stürzt in kochend heißes Wasser

Der Mann kam mit schweren Verbrennungen in das Klinikum Boberg.

Derzeit laufen noch die Nachlöscharbeiten. Rund 25 Kräfte waren laut Feuerwehrsprecher im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: HamburgNews Christoph Seemann

Mehr zum Thema Hamburg Feuerwehreinsatz: