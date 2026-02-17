Jacht im Hafen gesunken! Auch Kraftstoff läuft ins Wasser

Hamburg - Zwischen Eisschollen im Hamburger Hafen ist am Dienstagmittag gegen 11.58 Uhr eine Jacht gesunken.

Eine sieben Meter lange Jacht ist im Hamburger Hafen gesunken. © NEWS5 / René Schröder

Das Boot sei sieben Meter lang gewesen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24. Auch Kraftstoff sei dabei ausgetreten.

Derzeit werde die Stelle im Bereich des Hafenbeckens in Hamburg-Harburg mit Ölschlängeln durch die Einsatzkräfte abgesichert.

Dabei handelt es sich um flexible, saugstarke Schläuche zur schnellen Eingrenzung und Absorption von auslaufenden Ölen und Kraftstoffen.