04.01.2024 18:05 Brand in Billstedt: Feuerwehr rettet fünf Personen, darunter ein Kleinkind

In Hamburg-Billstedt ist am Donnerstagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - In Hamburg-Billstedt ist am Donnerstagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Lars Ebner Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, wurde das Feuer gegen 16.30 Uhr im fünften Geschoss des Hauses an der Billstedter Haupstraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, da auch noch Personen in der Brandwohnung vermutet wurden. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Insgesamt wurden aber vier Erwachsene und ein Kleinkind mit Fluchthauben über das Treppenhaus ins Freie gebracht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, zwei Personen wurden jedoch zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuer in der Sauna: Hotel in Hamburger Innenstadt evakuiert! Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden. "Die Lage ist unter Kontrolle", so der Sprecher weiter. Die Aufräum- und Belüftungsarbeiten dauerten jedoch an. Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch nicht bekannt.

Titelfoto: Lars Ebner