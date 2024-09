10.09.2024 07:05 Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet Bewohner, fünf Verletzte

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg sind in der Nacht zum heutigen Dienstag fünf Menschen verletzt worden.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr: In der Nacht zum heutigen Dienstag brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hamburg. Fünf Menschen wurden dabei verletzt. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg sind in der Nacht zum heutigen Dienstag fünf Menschen verletzt worden. © HamburgNews Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr am Morgen gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Kräfte um 2.06 Uhr über den Brand in der Straße "Kroonhorst" im Stadtteil Osdorf informiert worden. Demnach war aus noch ungeklärter Ursache Unrat im Keller des vierstöckigen Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, waren gleich mehrere Bewohner in dem Gebäude eingeschlossen. Hamburg Feuerwehreinsatz Nach Lagerhallenbrand in Hamburg - Ermittlung zur Brandursache dauert an Eine Frau war drauf und dran, sich mit einem Sprung aus dem zweiten Stock vor den Flammen und dem Rauch zu retten. Sie wurde schließlich mithilfe einer Steckleiter von der Feuerwehr gerettet. Zudem befreiten die Einsatzkräfte gleich mehrere Personen unter Atemschutz durch das verrauchte Treppenhaus. Fünf Bewohner, darunter ein Kleinkind, erlitten dabei eine Rauchvergiftung und kamen ins Krankenhaus. Um 3.24 Uhr rückte die Feuerwehr schließlich wieder ab. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache, eine Brandstiftung wird dabei nicht ausgeschlossen.

