Carportbrand in Hamburg: Flammen drohen auf Haus und Auto überzugreifen

Hamburg - Feuerwehreinsatz in Hamburg : Am gestrigen Freitag mussten die Kameraden zu einem Carportbrand im Stadtteil Jenfeld ausrücken.

Die Hamburger Feuerwehr musste am gestrigen Freitag zu einem Carportbrand in Jenfeld ausrücken. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr am heutigen Samstagmorgen auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Abend gegen 22.20 Uhr über das Feuer an der Glogauer Straße informiert.

Als sie vor Ort eintrafen, drang bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Carport eines Einfamilienhauses hervor.

Die Flammen drohten auf einen Wagen überzugreifen, der wenige Meter davor abgestellt worden war. Umgehend begann die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung.

Mit vereinten Kräften konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf den Wagen oder das Wohnhaus verhindern.

Der Carport selbst wurde jedoch erheblich beschädigt. Erste Meldungen, wonach eine Bewohnerin des Hauses verletzt worden war, bestätigten sich laut dem Sprecher nicht.