Dichter Qualm dringt aus Tiefgarage: Menschenleben in Gefahr

Hamburg - Die Hamburger Feuerwehr musste am Samstag einen Brand in einer Tiefgarage im Stadtteil Rahlstedt löschen.

Feuerwehrleute suchten die Tiefgarage nach Personen in Gefahr ab. © HamburgNews

Um 14.44 Uhr meldeten Zeugen das Feuer. In der Tiefgarage in der Greifenberger Straße an der Greifenberger Passage brannte es.

Die Anrufer vermuteten, dass sich dort noch Personen aufhielten, teilte die Feuerwehr mit.

Die Leitstelle alarmierte mit dem Stichwort "Feuer im Tunnel mit Menschenleben in Gefahr", da Einsätze in Tunneln und Tiefgaragen ähnlich sind.

Als die Feuerwehr eintraf, drang dichter Qualm aus dem unterirdischen Gebäude.

Sofort gingen zwei Löschtrupps unter schwerem Atemschutz mit jeweils einem Löschrohr in die Tiefgarage, um nach Personen in Not zu suchen und diese zu retten.