27.10.2023 08:55 Drama am Abend: Mann steigt in Alster und muss gerettet werden

Am Donnerstagabend war ein Mann in Hamburg in die Kleine Alster gestiegen. Die Feuerwehr musste den Leichtsinnigen retten.

Von Alice Nägle

Hamburg - Aufregung am Rathausmarkt! Am Donnerstagabend war ein Mann in die Kleine Alster gestiegen. Die Feuerwehr musste den Leichtsinnigen retten. Die Feuerwehr begab sich mit einem Kleinboot auf die Alster, um den Mann zu retten. © Lenthe-Medien/Schmid Der Mann war an der Freitreppe am Reesedamm in der Hamburger Innenstadt ins Wasser gegangen. Dabei hatte er offenbar die Strömung nicht bedacht, weshalb er laut TAG24-Informationen sofort abtrieb und unter Wasser Richtung Schleuse gezogen wurde. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, musste der Mann von der Feuerwehr gerettet werden. Bilder zeigen, wie die Einsatzkräfte mit einem Kleinboot ausrückten. Laut des Sprechers wurde er anschließend mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus St. Georg gebracht. Der Mann konnte gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. © Lenthe-Medien/Schmid Wieso der Mann in das fließende Gewässer stieg, ist derzeit noch unklar.



Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid