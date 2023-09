17.09.2023 15:31 Einfamilienhaus gerät in Brand: Feuerwehr räumt angrenzende Sporthalle

In Hamburg-Stellingen ist es am Sonntagmittag an einem Einfamilienhaus zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Verletzt wurde niemand.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr: Am Sonntagmittag ist es in Hamburg zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus gekommen. In Hamburg-Stellingen ist es am Sonntagmittag an einem Einfamilienhaus zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 13.42 Uhr über das Feuer in der Straße "Wegenkamp" (Stadtteil Stellingen) informiert. Demnach geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Nach TAG24-Information sollen Bewohner an dem Dach selbst Schweißarbeiten vorgenommen haben. Die alarmierte Feuerwehr begann vor Ort umgehend mit den Löscharbeiten, während eine angrenzende Sporthalle vorsorglich geräumt und mehrere Straßen gesperrt wurden. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuerwehr-Einsatz! Obdachloser nimmt Bad in Elbe und gerät in Not Den Einsatzkräften gelang es, den Brand erfolgreich zu bekämpfen. Verletzte gab es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

