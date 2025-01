Einfamilienhaus in Flammen: Zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt

Hamburg - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hamburg -Hummelsbüttel sind am Sonntagabend zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt worden.

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend nach Hummelsbüttel aus. © NEWS5/René Schröder

Wie die Polizei bestätigte, war das Feuer gegen 19.30 Uhr in dem Gebäude in der Straße Am Karpfenteich ausgebrochen. Bereits in den ersten Notrufen hatten Augenzeugen geschildert, dass das Gebäude in Vollbrand stehe. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich bereits eine Bewohnerin ins Freie gerettet. Ein Mann musste von den Helfern noch mit einer Drehleiter aus dem oberen Geschoss des Hauses gerettet werden.

Durch den Brand zogen sich beide Personen lebensbedrohliche Verletzungen zu, wie die Feuerwehr am Montagmorgen weiter mitteilte. Sie wurden in Hamburger Kliniken gebracht.

Da zunächst unklar war, ob noch weitere Menschen in dem brennenden Gebäude sein könnten, wurden weitere Einsatzwagen alarmiert. Doch der Verdacht bestätigte sich nicht.