17.03.2024 19:06 Einsatz am Deich: Mann stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Ein Mann ist am Sonntagabend am Reiherstieg-Hauptdeich in Hamburg-Wilhelmsburg von einer drei Meter hohen Mauer gestürzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Ein Mann ist am Sonntagabend am Reiherstieg-Hauptdeich in Hamburg-Wilhelmsburg von einer drei Meter hohen Mauer gestürzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Mithilfe einer Drehleiter gelang es der Feuerwehr den Mann aus seiner Notlage zu befreien. © Lenthe-Medien Die Ursache des Unfalls ist noch völlig unklar, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24. Gegen 17.23 Uhr war Mann von der Flutschutzmauer des Deiches auf die Wasserseite gestürzt und konnte sich nicht mehr eigenständig aus seiner misslichen Lage befreien. Mithilfe einer an einer Drehleiter befestigten Trage gelang es den angeforderten Einsatzkräften der Feuerwehr den Mann wieder auf die andere Seite zu befördern. Hamburg Feuerwehreinsatz Reizgasausbruch an Schule: 350 Personen evakuiert Durch seinen Sturz zog sich das Unfallopfer eine Platzwunde am Kopf zu und wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht. Die Identität des Mannes stehe noch nicht fest, so der Sprecher.

Titelfoto: Lenthe-Medien