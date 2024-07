10.07.2024 06:30 4.751 Einsatz am Fischmarkt: Wohnmobil aus der Elbe geborgen

Ein Wohnmobil war am Dienstag in Hamburg in die Elbe gerollt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Stunden später konnte das Fahrzeug geborgen werden.

Von Oliver Wunder, Robert Stoll

Hamburg - Großer Feuerwehreinsatz in Hamburg! Auf der Elbe gab es am späten Dienstagvormittag Alarm, nachdem ein Wohnmobil in die Elbe gerollt war. Mittlerweile konnte das Fahrzeug geborgen werden. Feuerwehr und Polizei sichern das Wohnmobil. © Robert Stoll/TAG24 Der Camper war gegen kurz vor 11 Uhr in die Elbe gerollt, teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit. Es stand teilweise im Wasser, teils noch auf den Steinen der Uferbefestigung.

Der Vorfall ereignete sich am Fischmarkt im Stadtteil St. Pauli. Ein Feuerwehrsprecher sagte zu TAG24 am Mittag vor Ort, das Fahrzeug ist rückwärts die Böschung heruntergefahren, als ein Mann versucht hatte das zwölf Tonnen schwere Wohnmobil einzuparken. Zu dem Zeitpunkt befand sich noch ein Schweizer Ehepaar (68 und 69 Jahre alt) in dem Fahrzeug, das sich selbst daraus retten konnten. Sie blieben unverletzt. Hamburg Feuerwehreinsatz Nach Feuer in Hamburger Schule: Unterricht fällt teilweise aus Feuerwehr und Polizei waren auch mit Booten im Einsatz, um das Wohnmobil vor einem kompletten Abrutschen in die Elbe zu bewahren. Auch ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich vor Ort. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. © Robert Stoll/TAG24 Wohnmobil rollte nach Einparken die Böschung hinunter in die Elbe Das Wohnmobil konnte am Nachmittag per Kran geborgen werden. © NEWS5 / René Schröder Die Bergung des Wohnmobils gestaltete sich schwierig, zumal Eile geboten war. Denn gegen 20 Uhr war das nächste Elbehochwasser erwartet worden. Die Einsatzkräfte von DLRG und Feuerwehr standen unter Zeitdruck. Nach Angaben der Polizei war ein privates Kranunternehmen angefordert worden. Gegen 16 Uhr hatte das Wohnmobil schließlich wieder festen Boden unter den Rädern, wie die Feuerwehr auf X mitteilte. Erstaunlicherweise wies das Fahrzeug keine größeren Schäden auf. Laut dem 69 Jahre alten Mann wollte er nach dem Einparken nur den Abstand nach hinten überprüfen, als das Wohnmobil plötzlich rückwärts rollte, das Metallgitter durchbrach und die Böschung hinunter knallte. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuer im Elbtunnel! Lastwagen steht in Flammen Der Parkplatz am Fischmarkt kann unter der Woche als Stellplatz für Camper genutzt werden. Erstmeldung, 9. Juli, 11.35 Uhr; zuletzt aktualisiert, 10. Juni, 6.30 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder