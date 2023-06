04.06.2023 10:12 1.272 Explosion in Keller: Feuerwehr findet Drogenküche

In einem Haus in Hamburg-Bergedorf ist es am Samstagabend zu einer Explosion gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, fanden die Einsatzkräfte eine Drogenküche.

Von Lara Westphal

Hamburg - Am Samstagabend ist es in einem Haus in Hamburg-Bergedorf zu einer Explosion gekommen - und zwar bei der Herstellung von Drogen. Ein 24-Jähriger kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. © Christoph Seemann/HamburgNews Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr in die August-Bebel-Straße gerufen. Zuvor hatte es einen Knall aus dem Keller des Hauses gegeben, anschließend war Rauch aufgestiegen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, alarmierten sie umgehend die Polizei. Denn sie fanden ein offensichtlich selbst gebautes Drogenlabor vor, in dem es zu einer Explosion gekommen war. "Es ist zu einer Verpuffung gekommen, die mit der Herstellung von Drogen zu tun hatte", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuer in Hamburg! Großeinsatz und Asbest-Warnung an die Bevölkerung Mehrere Personen sollen während des Einsatzes vom Tatort geflüchtet sein. Einen Mann konnten die Beamten jedoch im Garten antreffen. Er stand unter Schock und hatte offenbar eine Menge Rauch eingeatmet. Der 24-Jährige wurde festgenommen und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei rückte noch in der Nacht an, um mit den Ermittlungen zu beginnen.

Titelfoto: Christoph Seemann/HamburgNews