02.08.2023 11:18 Fettbrand in Hamburger Asia-Imbiss: Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder

Bei einem Brand in einem Asia-Imbiss an der S-Bahnstation Heimfeld sind am Dienstagabend fünf Menschen verletzt worden.

Hamburg - Bei einem Brand in einem Asia-Imbiss an der Hamburger S-Bahnstation Heimfeld sind am Dienstagabend fünf Menschen verletzt worden. Mehrere Feuerwehrleute waren vor Ort, der Schaden wird noch ermittelt. © Lenthe-Medien Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Ein 37 Jahre alter Vater und seine beiden acht und zwölf Jahre alten Kinder seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die anderen beiden Verletzten hätten dies abgelehnt. Es handelte sich nach Angaben der Feuerwehr um einen Fettbrand in der Lüftungsanlage. Wie es dazu kommen konnte und wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. Knapp 50 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.

Titelfoto: Lenthe-Medien