20.12.2023 21:06 Feuer auf Balkon: Heldenhafter Nachbar rettet 85-Jährige

In einer Wohnung in Hamburg ist ein Balkon in Brand geraten. Die 85-jährige Bewohnerin wurde gerettet.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am Mittwochabend stand ein Balkon eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel in Brand. Zunächst wurde die 85-jährige Bewohnerin vermisst. In Hamburg ist am Mittwochabend ein Balkon in Brand geraten. © Hamburg News Die Küche der Wohnung stehe in Vollbrand, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochabend zunächst zur Deutschen Presse-Agentur (dpa). Laut aktueller Erkenntnisse der Feuerwehr Hamburg ist inzwischen klar, dass das Feuer auf dem Balkon loderte. Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Vermutlich ist dieser durch das Zerplatzen der Balkontür entstanden, heißt es. Hamburg Feuerwehreinsatz Hotel brennt in Hamburg - Löscharbeiten gestalten sich schwierig Die übrigen Anwohner vermuteten die 85-jährige Bewohnerin, während bereits dichter Qualm aufstieg, noch in der betroffenen Wohnung. Nach Ankunft der Feuerwehrkräfte gegen 17.39 Uhr wurde sofort die Suche nach der vermissten Rentnerin begonnen. In diesem Zuge bewies ein heldenhafter Nachbar, der die ältere Dame freiwillig aus ihrem Zuhause gerettet hatte, seinen Mut. Die beiden wurden sofort von den Rettungskräften der Feuerwehr medizinisch versorgt. Die Feuerwehr war mit 44 Einsatzkräften vor Ort. © Hamburg News Glücklicherweise wiesen sowohl die Bewohnerin als auch der Retter keine großen Verletzungen auf. Auch ein Notarzt, der sich in einem anliegenden Café den Gesundheitszustand der beiden ansah, bestätigte, dass ein Transport ins Krankenhaus nicht nötig wäre. Gegen 19.30 Uhr konnte der Einsatz schließlich als beendet erklärt werden. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei unbewohnbar, meldet die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Erstmeldung am 20. Dezember, 18.40 Uhr, aktualisiert um 21.06 Uhr.

Titelfoto: Hamburg News