19.09.2024 09:30 Feuer bricht in Küche aus, dabei ist niemand zu Hause

In Hamburg-Rahlstedt musste die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag gleich zweimal in die gleiche Wohnung ausrücken. Beim zweiten Mal war niemand mehr vor Ort.

Von Robert Stoll

Hamburg - Zwei Einsätze in einer Wohnung! Die Hamburger Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag gleich zweimal nach Rahlstedt in die Straße Ellerneck ausrücken. Die Feuerwehr musste in Hamburg-Rahstedt in der Nacht zweimal zur gleichen Wohnung ausrücken. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war zunächst gegen 23.41 Uhr Essen in einem Topf in Brand geraten, woraufhin der Rauchmelder auslöste. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, allerdings soll sich der Bewohner aggressiv gezeigt und die Polizei angegriffen haben. Nach TAG24-Informationen wurde er mit auf ein Revier genommen. Gegen 1.39 Uhr folgte der zweite Einsatz in der Wohnung. Dieses Mal brannte aber nicht nur ein Topf, sondern Teile der Küche. Hamburg Feuerwehreinsatz Mann geht auf Feier, plötzlich steht sein Mercedes-SUV in Flammen Wie auf Bildern zu sehen war, bereiteten Falschparker der Feuerwehr Probleme, sodass diese mehrere hundert Meter Schlauch legen musste. Die Flammen hatten sie dennoch schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr konnte durch falsch geparkte Autos nicht direkt zum Haus vorfahren. © HamburgNews/Christoph Seemann Noch ist unklar, wie es zu dem erneuten Brand kommen konnte. Da alle elektronischen Geräte ausgeschaltet gewesen sein sollen, könnte ein Kurzschluss durch das Löschwasser das Feuer verursacht haben.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann