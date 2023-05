17.05.2023 09:16 Feuer im "Aldi"! Polizei ermittelt nach Brand in der Backstube

Am späten Dienstagabend musste die Feuerwehr einen Brand in einem "Aldi"-Markt in Hamburg-Harburg löschen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr: Am späten Dienstagabend ist es in Hamburg bei einem Aldi-Markt zu einem Brand gekommen. Am späten Dienstagabend musste die Feuerwehr einen Brand in einem "Aldi"-Markt in Hamburg-Harburg löschen. © HamburgNews/Christoph Seemann Polizeisprecher Joscha Ahlers erklärte gegenüber TAG24, dass der Aldi im Beutnerring (Stadtteil Harburg) gegen 22.44 Uhr betroffen war. Demnach stellten die Einsatzkräfte beim Betreten des Marktes fest, dass aus der Backstube Rauch drang, mussten daraufhin auch offene Flammen löschen. Verletzte gab es keine, allerdings wurden die Backstube sowie das Lager des Marktes beschädigt. Angaben zur Brandursache konnte der Sprecher noch nicht machen, die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

