Feuer im Seniorenheim: Patient lebensgefährlich verletzt, zwei müssen gerettet werden

Hamburg - Am Freitagabend ist in einem Zimmer eines Seniorenpflegeheimes im Hamburger Stadtteil Billstedt ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist eine Person schwer und eine andere lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere mussten von der Feuerwehr aus dem Treppenhaus und dem Brandzimmer gerettet werden.

Eine der verletzten Personen war Angaben vor Ort zufolge in dem Brandzimmer eingeschlossen und musste über die Drehleiter gerettet werden. © Citynewstv

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr alarmiert. Zunächst war "schwarzer Rauch" gemeldet worden, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Demnach war in einem Patientenzimmer im dritten Stock aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort war das Zimmer zum Zeitpunkt des Brandes mit zwei Personen belegt. Dabei soll es sich um die beiden Verletzten handeln. Die Feuerwehr bestätigte dies zunächst nicht.

Die zwei verletzten Personen sollen schwere Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen erlitten haben und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Acht weitere Personen, die sich auf der gleichen Etage wie die zwei Verletzten befanden, wurden von der Feuerwehr und dem Pflegepersonal evakuiert. Sie blieben nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers alle unverletzt.