25.08.2023 15:50 Feuer in Dachstuhl ausgebrochen: Kita muss evakuiert werden

In Hamburg-St. Georg ist es am Freitagmittag in einem sechsstöckigen Gebäude auf einer Baustelle zu einem Brand gekommen. Eine Kita musste evakuiert werden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großalarm für die Feuerwehr in Hamburg! Im Stadtteil St. Georg ist am Freitagmittag in einem Gebäude ein Brand ausgebrochen. Die Flammen im sechsten Stock des Gebäudes waren deutlich erkennbar. © Lars Ebner Wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Feuer im sechsten Stock ausgebrochen und war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf den Dachstuhl übergegangen. Das Haus, das derzeit von einem Baugerüst umhüllt ist, ist überwiegend unbewohnt. Im Erdgeschoss befindet sich allerdings eine Kita. Die Erzieher bemerkten das Feuer frühzeitig und brachten sich und die Kinder in Sicherheit. Laut Sprecher wurden sie in einem anderen Gebäude untergebracht, wo sie versorgt und von ihren Eltern abgeholt wurden. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuer in Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen, Flammen greifen auf benachbarte Wohnungen über Zunächst war es durch das Feuer zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, die Einsatzkräfte hatten die Flammen aber schnell unter Kontrolle. Derzeit wird noch überprüft, ob sich irgendwo Glutnester befinden. Dabei ist auch eine Drohne im Einsatz. Die Feuerwehr löschte die Flammen über eine Drehleiter. © Lars Ebner Warum das Feuer im sechsten Stock ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Lars Ebner