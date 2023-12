31.12.2023 14:20 Feuer in der Sauna: Hotel in der Innenstadt evakuiert!

In einem Hotel in Hamburg hat es am Sonntagmittag gebrannt. Das Hotel musste evakuiert werden, mehrere Menschen wurden behandelt.

Hamburg - Großeinsatz: In einem Hamburger Hotel ist am Sonntagmittag eine Sauna im ersten Stock in Brand geraten. In einem Hotel in Hamburg hat es am Sonntagmittag gebrannt. Das Hotel musste evakuiert werden, mehrere Menschen wurden behandelt. © Lenthe-Medien Die Feuerwehr ist nach Angaben eines Sprechers im Einsatz. Mehrere Menschen seien behandelt worden, weil sie Rauchgas eingeatmet hätten. Das betroffene "Hotel Adina" an der Willy-Brandt-Straße sei geräumt worden. Ein Kind soll zwischenzeitlich vermisst, aber schließlich angetroffen worden sein. Eine automatische Brandmeldeanlage hatte die Feuerwehr alarmiert.

Titelfoto: Lenthe-Medien