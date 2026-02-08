Anwohner hören lauten Knall, Sekunden später steht eine Wohnung in Flammen

Hamburg - Ein Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Jenfeld hat am späten Samstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nachbarn hörten gegen 23.30 Uhr einen lauten Knall, kurz darauf schlugen Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Mariusweg. Der 45-jährige Bewohner wurde dabei schwer verletzt.

Durch den Druck einer mutmaßlichen Verpuffung gingen die Fensterscheiben der Brandwohnung zu Bruch. © HamburgNews

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lagen nach Angaben der Feuerwehr Glassplitter über die gesamte Straße verteilt. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass sogar Kleidungsstücke aus der Wohnung herausgeschleudert worden seien, die später an einem Baum hängend gesichtet wurden.

Der 45-jährige Bewohner wurde vor seiner Wohnungstür von der Feuerwehr gefunden und ins Freie gerettet. Er erlitt laut Polizei eine lebensgefährliche Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert, die Bewohner vorübergehend in Bussen untergebracht.

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig, da die betroffene Wohnung stark zugestellt gewesen sei und erstmal entrümpelt werden musste.