Großeinsatz in Gartenkolonie! Feuerwehr entdeckt tote Person

Hamburg - Wie schrecklich! Bei einem Brand einer Gartenlaube im Hamburger Stadtteil Steilshoop ist eine Person am Freitag ums Leben gekommen.

Bei einem Feuer in einer Gartenlaube in Hamburg-Steilshoop wurde eine tote Person entdeckt. © NEWS5 / René Schröder

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 13.19 Uhr in den Eichenlohweg gerufen worden.

In der Kleingartenkolonie direkt neben dem Friedhof Ohlsdorf stand eine Gartenlaube in Vollbrand. Die Feuwehrkräfte versuchten noch das Gebäude zu retten, doch es brannte vollständig aus. Ein benachbartes Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Während des Einsatzes entdeckten die Kameraden eine leblose Person, sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Aufgrund der Lage der Laube musste die Feuerwehr über mehrere Hundert Meter eine Löschwasserleitung legen.