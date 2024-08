Feuer in Hamburg! Riesige Rauchwolke über der Stadt

Hamburg - Feuer in Hamburg ! Aktuell zieht eine riesige Rauchwolke über die Hansestadt.

In Hamburg brennt es aktuell. Eine große Rauchwolke zieht über die Hansestadt. © Screenshot/X/ThomasLintz

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte um 14.03 Uhr über einen Brand in der Berzeliusstraße informiert.



Demnach steht eine 450 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen. Was sich in der Halle befindet, ist derzeit noch unklar.

Laut des Sprechers ist die Feuerwehr mit etwa 70 bis 80 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.