27.08.2024 16:51 Feuer in Hamburg! Riesige Rauchwolke über der Stadt, sechs Verletzte

Feuer in Hamburg! Am heutigen Dienstag stand eine große Lagerhalle in der Hansestadt lichterloh in Flammen. Sechs Personen wurden dabei verletzt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Feuer in Hamburg! Am heutigen Dienstag zog eine riesige Rauchwolke über die Hansestadt, die auch in weiter entfernten Stadtteilen noch deutlich zu sehen war. Am heutigen Dienstag brannte eine Lagerhalle in Hamburg-Billbrook. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte um 14.03 Uhr über den Brand in der Berzeliusstraße (Billbrook) informiert worden.

In einer 1500 Quadratmeter großen Lagerhalle war ein Feuer ausgebrochen. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, brannte die komplette Halle bereits lichterloh. Im Inneren soll sich eine Kunststoffschredderanlage befinden. Laut des Sprechers war die Feuerwehr mit mindestens 70 bis 80 Kräften vor Ort im Einsatz. Die Maßnahmen laufen aktuell noch, das Feuer ist aber unter Kontrolle. Hamburg Feuerwehreinsatz Drama am Elbstrand: Mädchen (10) geht vor Augen der Eltern unter, Suche beendet Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden sechs Personen durch den Rauch verletzt. Zwei von ihnen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Zunächst war von keinen Verletzten die Rede gewesen. In der Lagerhalle soll sich eine Kunststoffschredderanlage befinden. Dichter schwarzer Rauch war die Folge. © NEWS5 / René Schröder Die riesige Rauchwolke war auch vom Fischmarkt aus gut zu sehen. © TAG24/Robert Stoll Über die Warn-App "NINA" war zwischenzeitlich dazu aufgerufen worden, das betroffene Gebiet zu meiden. Anwohner sollten zudem Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Gegen 16.30 Uhr wurde die Warnung schließlich aufgehoben, im Nahbereich kann es demnach aber weiterhin zu Geruchsbelästigungen kommen. Fotos und Videos der großen Rauchwolke kursieren auf X Feuer in Hamburg: Löscharbeiten werden noch bis in den Abend dauern Auch aus dem Stadtteil Barmbek-Nord konnte man den Rauch deutlich sehen. © Tag24/Madita Eggers Auch auf X (ehemals Twitter) kursierten zahlreiche Fotos der riesigen Rauchwolke, die über der Hansestadt schwebte. Ein Augenzeuge, der ein Video des Brandes postete, sprach von einem "Chemiebrand". Die Nachlöscharbeiten werden laut Angaben von vor Ort vermutlich noch bis in die Abendstunden andauern. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Erstmeldung: 14.20 Uhr. Aktualisiert: 16.51 Uhr



